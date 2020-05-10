Уткин: Дэна Уайт совершил подвиг. Он человек года

Известный блогер Василий Уткин поделился впечатлениями о работе президента UFC Дэны Уайта, которому, невзирая на все трудности, связанные с пандемией коронавируса, всё-таки удалось организовать турнир UFC 249.
«Через полтора часа начинается турнир UFC 249, и, на мой взгляд, Дэна Уайт совершил подвиг, достойный большого кино. Только алмазно-твёрдая, ясная воля настоящего менеджера могла к этому привести. Он человек года. Да, начало мая, но я не представляю себе, как добиться большего. Если только папа Франциск остановит коронавирус силой молитвы. И то это будет не человеческий успех.
Собственно, это и есть победа над вирусом. Если считать, что побороться имеет смысл каждому на своём месте и в своём деле. Это не делает для меня существенно интереснее ММА. Бои боями. Я искренне восхищён этим дядькой как личностью», — написал Уткин в телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию главного поединка турнира UFC 249, в котором встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.
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