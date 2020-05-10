Виталий Кличко: к сожалению, с каждым годом с нами всё меньше ветеранов войны

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко обратился к своим подписчикам в День Победы, 9 мая, отдав дань уважения всем участникам войны.
«Друзья, сегодня, в День Победы над нацизмом мы вспоминаем тех, кто героически защищал свою землю, кто погиб в годы Второй мировой войны. Мы чтим и всех тех, кто выжил в горниле боёв и вернулся домой. С каждым годом, к сожалению, с нами всё меньше ветеранов и свидетелей той страшной войны.
Сегодня мы, как никогда ценим мир и понимаем, какой большой ценой он достигается. Сейчас украинцам снова с оружием в руках приходится защищать свою землю, отстаивать независимость государства, теряя своих лучших патриотов.
Трагические уроки прошлого — это напоминание всему миру, что любые захватнические действия нужно своевременно и жёстко пресекать", — написал Кличко-старший на своей странице в «Фэйсбук».
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