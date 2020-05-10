Рябинский о скандальном заявлении Белого дома: они добились, что над ними смеётся весь мир

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отреагировал на публикацию Белого дома США в «Твиттере» о Второй мировой войне.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит», — говорится в сообщении Белого дома.

Рябинский отреагировал на пост следующим образом:

«Ну в целом этим твитом они добились, что над ними смеётся весь мир! Круто выступили, конечно!» — написал Рябинский в своём «твиттере».

Президент США Дональд Трамп в обращении, опубликованном на сайте Белого дома, написал, что победу во Второй мировой войне одержали союзные державы. Он подчеркнул, что во время войны погибло много евреев, поляков, граждан Советского Союза и американцев.

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Рябинский о скандальном заявлении Белого дома: они добились, что над ними смеётся весь мир