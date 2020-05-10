«В трудные времена нужны сильные люди». Уайт выступил с обращением и показал арену UFC 249

Президент UFC Дэна Уайт выступил с обращением перед турниром UFC 249.
«Я никогда не был настолько горд быть частью этого вида спорта, как сегодня. В трудные времена вам нужны сильные люди: от бойцов, угловых, их семей, моего персонала, организации, спортивной комиссии и, самое главное, — врачей и медсестёр, которые помогли нам сделать реальностью то, что случится сегодня вечером. Спасибо всем, кто поддержал меня на этой неделе. Надерём сегодня кое-кому задницы! UFC вернулся!» — написал Уайт в «твиттере».
Также глава UFC показал, как выглядит арена перед стартом турнира.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Главным событием UFC 249 станет бой бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Турнир должен был пройти в Нью-Йорке в апреле, а его главным боем должен был стать поединок Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова, но из-за пандемии коронавируса бой был отменён.
*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249.
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