Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Макгрегор призвал Диаза подписать контракт на бой

Макгрегор призвал Диаза подписать контракт на бой
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Нэйта Диаза подписать контракт на бой, сообщает Bjpenn.

По данным источника, в ходе перепалки в «Инстаграме» Диаз попросил Конора заткнуться, на что ирландец ответил: ««Закрой глаза и подпиши контракт».

В прошлом Макгрегор и Диаз бились дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нэйт одержал досрочную победу, таким образом нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.

Напомним, Конор Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в январе этого года. Тогда он досрочно победил Дональда Серроне.

Источник: победитель боя Фергюсон — Гэтжи может сразиться не с Хабибом, а с Макгрегором
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020