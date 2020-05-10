Макгрегор призвал Диаза подписать контракт на бой
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Нэйта Диаза подписать контракт на бой, сообщает Bjpenn.
По данным источника, в ходе перепалки в «Инстаграме» Диаз попросил Конора заткнуться, на что ирландец ответил: ««Закрой глаза и подпиши контракт».
В прошлом Макгрегор и Диаз бились дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нэйт одержал досрочную победу, таким образом нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.
Напомним, Конор Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в январе этого года. Тогда он досрочно победил Дональда Серроне.
Источник: победитель боя Фергюсон — Гэтжи может сразиться не с Хабибом, а с Макгрегором
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