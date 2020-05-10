Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Трамп поздравил Уайта с началом турнира UFC 249

Трамп поздравил Уайта с началом турнира UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

Президент США Дональд Трамп поздравил главу UFC Дэна Уайта с началом 249-го номерного турнира. Соревнования в данную минуту проходят в Джексонвилле (Флорида, США).

«Я хочу поздравить Дэна Уайта и UFC, у них будет большой матч. Нам это нравится Мы думаем, что это важно. Верните спортивные лиги. Давай сыграем», — приводит слова Трампа MMA Fighting.

Главным событием UFC 249 станет бой бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Турнир должен был пройти в Нью-Йорке в апреле, а его главным боем должен был стать поединок Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова, но из-за пандемии коронавируса бой был отменён.

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249.

«В трудные времена нужны сильные люди». Уайт выступил с обращением и показал арену UFC 249
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020