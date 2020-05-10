Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

В Джексонвилле (Флорида, США) проходит турнир UFC 249 в рамках которого российский тяжеловес Алексей Олейник встретился с Фабрисиу Вердумом.

Бой продлился все три раунда. Судьи раздельным решением отдали победу Олейнику.

Теперь на счету Олейника 59 побед, 13 поражений и 1 ничья. Вердум потерпел девятое поражения при 23 победах.

Алексей Олейник предыдущий поединок провёл в январе 2020 года, досрочно победив Мориса Грина. Что касается Вердума, то он в предыдущий раз он выходил в клетку в марте 2018 года, когда досрочно уступил Александру Волкову. В сентябре 2018 года бразилец должен был приехать в Москву ради боя с Олейником, но провалил допинг-тест и получил дисквалификацию на два года.

Главным событием UFC 249 станет бой бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Турнир должен был пройти в Нью-Йорке в апреле, а его главным боем должен был стать поединок Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова, но из-за пандемии коронавируса бой был отменён.

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249.