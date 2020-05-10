Йорган Де Кастро уступил Грэгу Харди на турнире UFC 249

В Джексонвилле (Флорида, США) проходит турнир UFC 249, в рамках которого 31-летний американский боец смешанного стиля Грэг Харди победил 33-летнего представителя Кабо-Верде Йоргана Де Кастро. Оба бойца являются представителями тяжелой весовой категории.
По ходу боя, у Харди были некоторые проблемы с коленом из-за пропущенных лоу-киков от Кастро. Однако это не помешало ему одержать победу со счётом 30:27, то есть судьи отдали ему победу во всех трёх раундах.
В последнем своём поединке Грэг Харди уступил российскому спорстмену Александру Волкову на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре 2019 года.
Ранее российский тяжеловес Алексей Олейник победил Фабрисиу Вердума, а Дональд Серроне потерпел четвёртое поражение кряду, уступив Энтони Петтису.
*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249
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