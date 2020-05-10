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Кэлвин Каттар во втором раунде победил нокаутом Джереми Стивенса на турнире UFC 249

Кэлвин Каттар во втором раунде победил нокаутом Джереми Стивенса на турнире UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

На турнире UFC 249 в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся бой в полулёгкой весовой категории между 33-летним американцем Джереми Стивенсом и его 32-летним соотечественником Кэлвином Каттаром.

В начале встречи более активен был Стивенс, а Каттар находился в роли догоняющего. Первый раунд запомнился точным попаданием Каттара в челюсть Стивенсу, но 33-летний спортсмен в целом казался лучше и интереснее и нанёс больше точных попаданий. В середине второго раунда состоялось обоюдное попадание с правой на правую, однако более жёстким получился удар Каттара и уже в ходе добивания он нанёс рассечение своему оппоненту и разбил ему нос, после чего судьи справедливо остановили бой.

Таким образом, Джереми Стивенс (28-18) потерпел четвёртое поражение подряд, а Кэлвин Каттар (21-4) смог оправиться после поражения россиянину Забиту Магомедшарипову.

Ранее российский тяжеловес Алексей Олейник победил Фабрисиу Вердума, а Дональд Серроне потерпел четвёртое поражение кряду, уступив Энтони Петтису.

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249.

UFC 2020. UFC 249, Джексонвилл, США
Джереми Стивенс - Кэлвин Каттар
10 мая 2020, воскресенье. 05:30 МСК
Джереми Стивенс
Идёт
Кэлвин Каттар
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