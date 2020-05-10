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Франсис Нганну нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка спустя 18 секунд начала боя на UFC 249

Франсис Нганну нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка спустя 18 секунд начала боя на UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

На турнире UFC 249 в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся бой в тяжёлой весовой категории между 32-летним суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком и 33-летним французом Фрэнсисом Нганну.

Бой был завершён спустя менее 20 секунд с начала поединка после точного попадания от Нганну, отправившего в нокаут Розенстрайка.

На «Чемпионате» доступно видео боя Фрэнсиса Нганну с Жаирзиньо Розенстрайком.

Таким образом, Жоржиньо Розенстрайк (10-0) потерпел первое поражение в карьере, а Фрэнсис Нганну (14-3) одержал четвёртую победу кряду.

Ранее российский тяжеловес Алексей Олейник победил Фабрисиу Вердума, Дональд Серроне потерпел четвёртое поражение кряду, уступив Энтони Петтису, а Кэлвин Каттар нокаутировал во втором раунде Джереми Стивенса.

*** Трансляция боя Тони Фергюсон — Джастин Гэйджи на UFC 249.

UFC 2020. UFC 249, Джексонвилл, США
Франсис Нганну (W) - Жаирзиньо Розенстрёйк
10 мая 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Франсис Нганну
Окончено
KO
Жаирзиньо Розенстрайк
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