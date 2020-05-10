Олейник — о победе над Вердумом: если хочешь стать легендой, нужно драться с легендами

Российский боец Алексей Олейник поделился впечатлениями после победы над Фабрисиу Вердумом на UFC 249. Олейник победил раздельным решением судей.



«Эта победа значит для меня очень многое. Ты можешь драться с одним парнем, двумя, десятью, но они могут не иметь серьёзных имён. Если ты всё время дерёшься с ноунеймами, сам остаёшься ноунеймом. Если ты дерёшься с такими легендами смешанных единоборств, как Мирко Филипович, Алистар Оверим, Марк Хант или Фабрисиу Вердум, ты поднимаешься на вершину рейтинга. Когда ты хочешь стать легендой, ты должен драться с легендами.



Я один из самых маленьких тяжеловесов в дивизионе. Такие „жуткие“ ребята как Грег Харди, Фрэнсис Нганну, Жаирзиньо Розенструйк — они очень большие. У меня очень хорошая техника, но это не значит, что я смогу их этих парней победить, они очень сильные. Однако я по-прежнему здесь, в лучшем промоушене мира», — рассказал Олейник.



«Чемпионат» проводит live-трансляцию UFC 249.