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Нурмагомедов — Сехудо: ты монстр. Величайший в истории боец легчайшего веса

Нурмагомедов — Сехудо: ты монстр. Величайший в истории боец легчайшего веса
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил с победой на турнире UFC 249 чемпиона лиги в легчайшем весе Генри Сехудо. Напомним, что тот нокаутировал экс-чемпиона лиг Доминика Круза.

«Легендарный Генри Сехудо, мои поздравления. Ты монстр. На мой взгляд, величайший боец легчайшего веса в истории», — написал россиянин на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в эти минуты в Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Сехудо провёл первый поединок с июня 2019 года, это была его первая защита титула в легчайшем весе.

В главном событии турнира встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. На кону схватки титул временного чемпиона в лёгком весе.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 249.

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