Хенри Сехудо объявил об уходе из UFC после победы над Домиником Крусом на UFC 249

33-летний американский боец смешанного стиля Хенри Сехудо объявил о завершении карьеры после победы над Домиником Крусом на проходящем турнире UFC 249 в Джексонвилле (Флорида, США).

Сехудо нанёс поражение Крусу нокаутом во втором раунде поединка, несмотря на полученное рассечение после столкновения головами с Домиником. После нескольких ударов в голову, находящемуся на канвасе, Крусу, судьи остановили бой и отдали победу Сехудо. Доминик пытался опротестовать данное решение, так как в момент остановки боя он уже мог встать на ноги и продолжить поединок.

Хенри Сехудо, имеющий рекорд 16-2 в MMA, объявил о завершении карьеры, одержав шестую победу подряд. Он объяснил это решение тем, что провёл великолепную спортивную карьеру и решил посвятить себя семье.

Напомним, «Чемпионат» ведёт LIVE с турнира UFC 249 в Джексонвилле.