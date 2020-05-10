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Хенри Сехудо объявил об уходе из UFC после победы над Домиником Крусом на UFC 249

Хенри Сехудо объявил об уходе из UFC после победы над Домиником Крусом на UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

33-летний американский боец смешанного стиля Хенри Сехудо объявил о завершении карьеры после победы над Домиником Крусом на проходящем турнире UFC 249 в Джексонвилле (Флорида, США).

Сехудо нанёс поражение Крусу нокаутом во втором раунде поединка, несмотря на полученное рассечение после столкновения головами с Домиником. После нескольких ударов в голову, находящемуся на канвасе, Крусу, судьи остановили бой и отдали победу Сехудо. Доминик пытался опротестовать данное решение, так как в момент остановки боя он уже мог встать на ноги и продолжить поединок.

Хенри Сехудо, имеющий рекорд 16-2 в MMA, объявил о завершении карьеры, одержав шестую победу подряд. Он объяснил это решение тем, что провёл великолепную спортивную карьеру и решил посвятить себя семье.

Напомним, «Чемпионат» ведёт LIVE с турнира UFC 249 в Джексонвилле.

Хенри Сехудо нанёс поражение нокаутом Доминику Крусу в соглавном поединке турнира UFC 249
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