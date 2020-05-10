Хенри Сехудо объявил об уходе из UFC после победы над Домиником Крусом на UFC 249

33-летний американский боец смешанного стиля Хенри Сехудо объявил о завершении карьеры после победы над Домиником Крусом на проходящем турнире UFC 249 в Джексонвилле (Флорида, США).
Сехудо нанёс поражение Крусу нокаутом во втором раунде поединка, несмотря на полученное рассечение после столкновения головами с Домиником. После нескольких ударов в голову, находящемуся на канвасе, Крусу, судьи остановили бой и отдали победу Сехудо. Доминик пытался опротестовать данное решение, так как в момент остановки боя он уже мог встать на ноги и продолжить поединок.
Хенри Сехудо, имеющий рекорд 16-2 в MMA, объявил о завершении карьеры, одержав шестую победу подряд. Он объяснил это решение тем, что провёл великолепную спортивную карьеру и решил посвятить себя семье.
Напомним, «Чемпионат» ведёт LIVE с турнира UFC 249 в Джексонвилле.
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