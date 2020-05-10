Доминик Крус: я бы понял остановку боя, если бы я остался на канвасе

Американский боец смешанного стиля Доминик Крус прокомментировал своё поражение соотечественнику Хенри Сехудо на турнире UFC 249 в Джексонвилле.

«Я не доволен остановкой, потому что я попросил судью отпустить меня, пока я не выйду и не встану. Если бы я остался на канвасе, тогда бы ещё понял причину остановки. Я уважаю Генри и у меня нет никаких оправданий. Я не должен был попадать под это колено так, как это получилось. Я хотел закончить этот бой, до этого я никогда не был нокаутирован, но я не чувствую, что меня нокаутировали сегодня… но если рефери остановил бой…», — приводит слова Доминика Круса MMA Fighting.

Напомним, Хенри Сехудо нанёс поражение нокаутом во втором раунде Доминику Крусу в соглавном поединке турнира UFC 249.

*** «Чемпионат» ведёт LIVE с турнира UFC 249 в Джексонвилле.