Ян – о завершении карьеры Сехудо: умное решение сбежать от борьбы со мной

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в UFC, Пётр Ян высказался о завершении карьеры 33-летнего американца Хенри Сехудо.

«Это не драка чемпионского уровня», — прокомментировал бой Пётр в «Твиттере». После чего спустя некоторое время российский спортсмен выразил мнение о завершении карьеры Хенри Сехудо: «Умное решение сбежать от борьбы со мной».

Напомним, на проходящем турнире UFC 249 в Джексонвилле, Сехудо нанёс поражение Доминику Крусу нокаутом во втором раунде поединка, после чего объявил о решении завершить спортивную карьеру. Он объяснил это решение тем, что провёл великолепную карьеру и хочет посвятить себя созданию семьи.



Напомним, «Чемпионат» ведёт LIVE с турнира UFC 249 в Джексонвилле.