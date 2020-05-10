Ян – о завершении карьеры Сехудо: умное решение сбежать от борьбы со мной
Российский боец смешанных единоборств, выступающий в UFC, Пётр Ян высказался о завершении карьеры 33-летнего американца Хенри Сехудо.
«Это не драка чемпионского уровня», — прокомментировал бой Пётр в «Твиттере». После чего спустя некоторое время российский спортсмен выразил мнение о завершении карьеры Хенри Сехудо: «Умное решение сбежать от борьбы со мной».
Напомним, на проходящем турнире UFC 249 в Джексонвилле, Сехудо нанёс поражение Доминику Крусу нокаутом во втором раунде поединка, после чего объявил о решении завершить спортивную карьеру. Он объяснил это решение тем, что провёл великолепную карьеру и хочет посвятить себя созданию семьи.
Напомним, «Чемпионат» ведёт LIVE с турнира UFC 249 в Джексонвилле.
Хенри Сехудо объявил об уходе из UFC после победы над Домиником Крусом на UFC 249
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