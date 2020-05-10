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Глава UFC Дэна Уайт анонсировал титульный бой для россиянина Петра Яна

Глава UFC Дэна Уайт анонсировал титульный бой для россиянина Петра Яна
Бокс/ММА / UFC 0

Глава UFC Дэна Уайт на пресс-конференции, посвящённой завершению турнира UFC 249 в Джексонвилле, анонсировал титульный бой в лёгком весе для 27-летнего россиянина Петра Яна, сообщает MMA Fighting в «Твиттере».

Сообщается, что имя оппонента может стать известно уже на следующей неделе.

Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. Всего на счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.

Следующим соперником Яна должен стать Марлон Мораес. Их поединок был запланирован на турнире организации в Нур-Султане (Казахстан) 13 июня 2020 года.

Напомним, «Чемпионат» провёл LIVE с турнира UFC 249 в Джексонвилле.

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