Глава UFC Дэна Уайт анонсировал титульный бой для россиянина Петра Яна

Глава UFC Дэна Уайт на пресс-конференции, посвящённой завершению турнира UFC 249 в Джексонвилле, анонсировал титульный бой в лёгком весе для 27-летнего россиянина Петра Яна, сообщает MMA Fighting в «Твиттере».
Сообщается, что имя оппонента может стать известно уже на следующей неделе.
Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. Всего на счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.
Следующим соперником Яна должен стать Марлон Мораес. Их поединок был запланирован на турнире организации в Нур-Султане (Казахстан) 13 июня 2020 года.
Напомним, «Чемпионат» провёл LIVE с турнира UFC 249 в Джексонвилле.
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