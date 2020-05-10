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Уайт надеется, что бой Хабиб — Гэтжи пройдёт летом

Уайт надеется, что бой Хабиб — Гэтжи пройдёт летом
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт назвал ориентировочные сроки проведения поединка чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом UFC в этом дивизионе Джастином Гэтжи. По словам функционера, эта встреча может пройти летом этого года.

«Хабиб говорил, что будет готов к поединку летом. На следующей неделе мы разъедемся по домам и попробуем выяснить, когда сможем организовать этот бой», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 249.

Напомним, что Джастин Гэтжи завоевал титул временного чемпиона лиги в лёгком весе сегодня, 10 мая. На турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США) он победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде и нанёс тому первое поражение с 2012 года.

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