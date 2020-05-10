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На Украине вновь не показали бой Алексея Олейника. Спортсмену запрещён въезд в страну

На Украине вновь не показали бой Алексея Олейника. Спортсмену запрещён въезд в страну
Бокс/ММА / UFC 0

На украинском телевидении вновь не показали бой российского бойца Алексея Олейника. Напомним, Олейник, родившийся в Харькове, 10 мая победил на UFC 249 легендарного бойца Фабрисиу Вердума раздельным решением судей.

Телеканал, у которого были права на трансляцию UFC 249 на Украине, показал все бои вечера, кроме поединка Олейника. Вместо боя Олейник — Вердум был показал архивный бой Конора Макгрегора.

Ранее на Украине не показывали боя Олейника с американцем Морисом Грином.

В конце декабря 2015 года бойцу закрыли въезд в Украину. Вместе с ним под санкциями оказался и принявший незадолго до запрета российское гражданство американский боксер Рой Джонс-младший. Алексей Олейник также получил российский паспорт после специального обращения.

Олейник — о победе над Вердумом: если хочешь стать легендой, нужно драться с легендами
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