На Украине вновь не показали бой Алексея Олейника. Спортсмену запрещён въезд в страну

На украинском телевидении вновь не показали бой российского бойца Алексея Олейника. Напомним, Олейник, родившийся в Харькове, 10 мая победил на UFC 249 легендарного бойца Фабрисиу Вердума раздельным решением судей.



Телеканал, у которого были права на трансляцию UFC 249 на Украине, показал все бои вечера, кроме поединка Олейника. Вместо боя Олейник — Вердум был показал архивный бой Конора Макгрегора.



Ранее на Украине не показывали боя Олейника с американцем Морисом Грином.



В конце декабря 2015 года бойцу закрыли въезд в Украину. Вместе с ним под санкциями оказался и принявший незадолго до запрета российское гражданство американский боксер Рой Джонс-младший. Алексей Олейник также получил российский паспорт после специального обращения.

Олейник — о победе над Вердумом: если хочешь стать легендой, нужно драться с легендами