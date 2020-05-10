Уайт сообщил, что Холлоуэй проведёт бой-реванш с Волкановски за титул в полулёгком весе

Глава UFC Дэна Уайт на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов турнира UFC 249, сообщил, что Макс Холлоуэй вновь проведёт бой с Алексом Волкановски за титул чемпиона в полулёгком весе, сообщает MMA Fighting в «Твиттере».

Напомним, 31-летний австралиец Волкановски предыдущий поединок провёл именно с 28-летним американцем Максом Холлоуэем, отобрав у того титул чемпиона в декабре 2019 года на турнире UFC 245 в Парадайсе (Невада, США). Бой прошёл все отведённые регламентом пять раундов. Победа досталась Алексу Волкановски единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 50:45.



Ранее Волкановски вызывал на бой сразу нескольких топ-бойцов дивизиона, в числе которых был и россиянин Забит Магомедшарипов.