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Олейник — о том, что его бой не показали на Украине: недалёкие умы путают спорт в политику

Олейник — о том, что его бой не показали на Украине: недалёкие умы путают спорт в политику
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец Алексей Олейник прокомментировал тот факт, что на Украине вновь не стали транслировать его бой. Напомним, Олейник, родившийся в Харькове, раздельным решением судей победил Фабрисиу Вердума на UFC 249.

«Это традиционно для Украины. Кому они хуже делают? Мне? Или тем людям, которые хотят посмотреть, что их соотечественник, вышедший из их страны, побеждает в мировом промоушене? Они сделали хуже только себе. Тем более ограниченные люди это делает. Это только игра недалеких умов, когда путается в политику спорт и искусство», — приводит слова Олейника РБК.

В конце декабря 2015 года Олейнику закрыли въезд в Украину. Вместе с ним под санкциями оказался и принявший незадолго до запрета российское гражданство американский боксёр Рой Джонс-младший. Алексей Олейник также получил российский паспорт после специального обращения.

На Украине вновь не показали бой Алексея Олейника. Спортсмену запрещён въезд в страну
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