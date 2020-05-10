Гэтжи: не могу назвать себя чемпионом, должен встретиться с Хабибом

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился впечатлениями от завоевания титула. По словам американца, он не может называть себя чемпионом, пока не получил полноценный пояс.

«Ощущения от завоевания пояса? Мне приятно. Но не могу называть себя чемпионом, пока есть Хабиб. Нурмагомедов всё ещё в деле, и я должен с ним встретиться. Для меня это первый поединок. Во мне живёт соревновательный дух. Когда буду готов к схватке с ним? Не знаю. Пока хочу насладиться победой и получением двойного бонуса», — сказал Гэтжи на пресс-конференции после турнира UFC 249.

Напомним, Джастин Гэтжи завоевал титул временного чемпиона UFC в лёгком весе сегодня, 10 мая. Американец одержал победу техническим нокаутом над Тони Фергюсоном.