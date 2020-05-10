Нурмагомедов: раньше выстрела не упаду. Мы ещё повоюем
Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал тот факт, что Джастин Гэтжи, победивший Тони Фергюсона и ставший временным чемпионом UFC, теперь хочет подраться с ним.
«В этом спорте, особенно в этом весе, всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину, если расслабишься, тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы ещё повоюем», — написал Нурмагомедов в «Твиттере».
Напомним, бой Гэтжи и Фергюсона, являвшийся главным событием турнира, признан лучшим поединком UFC 249. Гэтжи победил в пятом раунде. На кону стоял титул временного чемпиона в лёгком весе. В качестве бонуса за это решение оба спортсмена получат дополнительно по $ 50 тыс.
Гэтжи: не могу назвать себя чемпионом, должен встретиться с Хабибом
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