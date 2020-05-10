Олейник: джиу-джитсу Вердума не прошло против нашего джиу-джитсу

Российский боец Алексей Олейник прокомментировал свою победу над Фабрисиу Вердумом в рамках UFC 249.



«Бой шёл более-менее нормально. Последняя минута была тяжёлой, на пределе, но соперник также был измотан. В моменте с американой (болевым приёмом с захватом плеча — Прим. „Чемпионата“) я не ожидал его, но я чувствовал себя физически сильнее соперника и сумел защититься. Так что его джиу-джитсу не прошло против нашего джиу-джитсу. В День Победы пусть это будет подарком всему нашему народу на территории бывшего СССР. Маленький подарок в эту сакральную дату — 9 мая.



Разглашать заработанную сумму не могу, это больше $ 150 тыс., но меньше $ 200 тыс. У меня ещё три боя по контракту. Всё в силе. Мы работаем, трудимся. Порох в пороховницах есть», — цитирует Олейника РБК.

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