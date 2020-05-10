Олейник: джиу-джитсу Вердума не прошло против нашего джиу-джитсу

Российский боец Алексей Олейник прокомментировал свою победу над Фабрисиу Вердумом в рамках UFC 249.
«Бой шёл более-менее нормально. Последняя минута была тяжёлой, на пределе, но соперник также был измотан. В моменте с американой (болевым приёмом с захватом плеча — Прим. „Чемпионата“) я не ожидал его, но я чувствовал себя физически сильнее соперника и сумел защититься. Так что его джиу-джитсу не прошло против нашего джиу-джитсу. В День Победы пусть это будет подарком всему нашему народу на территории бывшего СССР. Маленький подарок в эту сакральную дату — 9 мая.
Разглашать заработанную сумму не могу, это больше $ 150 тыс., но меньше $ 200 тыс. У меня ещё три боя по контракту. Всё в силе. Мы работаем, трудимся. Порох в пороховницах есть», — цитирует Олейника РБК.
- 10 мая 2020
-
10:56
-
10:38
-
10:36
-
10:22
-
10:17
-
10:08
-
09:51
-
09:47
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
09:18
-
09:12
-
09:05
-
09:03
-
08:53
-
08:52
-
08:40
-
08:31
-
08:19
-
08:12
-
08:06
-
08:06
-
08:04
-
07:32
-
07:29
-
07:18
-
07:18
-
06:42
-
06:17
-
05:50
-
05:02
-
04:35
-
04:05