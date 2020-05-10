Олейник: готов выступать ещё 7–10 лет
Боец UFC в тяжёлом весе Алексей Олейник заявил, что намерен выступать ещё на протяжении 7–10 лет.
«Как долго буду выступать? Думаю, смогу биться ещё 7–10 лет», — сказал россиянин в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.
В 2020 году Олейнику исполнится 43 года. Напомним, ранним утром 10 мая по московскому времени Олейник выступил на турнире UFC 249. Алексей одержал победу над экс-чемпионом лиги Фабрисиу Вердумом. Этот успех стал для него уже вторым в нынешнем году, в январе он справился с Морисом Грином.
На счету Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья. Первый поединок в UFC он провёл ещё в 1996 году. В UFC выступает с 2014 года и одержал в лиге восемь побед при четырёх поражениях.
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