Пустые трибуны, дезинфекция октагона и рассечения Фергюсона. Лучшие фото c UFC 249

9 мая Джексонвилле (штат Флорида, США) на стадионе «Вистар Ветеранс Мемориал Арена» завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его главном событии встретились Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. На кону схватки стоял титул временного чемпиона в лёгком весе.
Первые два раунда прошли в стойке. Оба бойца отметились рядом точных атак. В конце второй пятиминутки Гэтжи потерял равновесие после удара Фергюсона и едва не оказался на канвасе.
Третий раунд полностью остался за Гэтжи, в то время как у Фергюсона открылась сечка и образовалась гематома. В четвёртом раунде Джастин продолжил владеть инициативой.
В пятом раунде Фергюсон не смог переломить ситуацию и пропустил ещё множество тяжёлых ударов. В конце раунда рефери Хёрб Дин принял решение об остановке боя. Таким образом, Джастин Гэтжи стал обладателем титула временного чемпиона в лёгком весе.
Лучшие кадры с UFC 249 — в фоторепортаже специальных корреспондентов мировых агентств.
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