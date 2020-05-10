Боец UFC Эмеев: Гэтжи — не проблема для Хабиба

Боец UFC Рамазан Эмеев считает, что новоиспечённый временный чемпион лиги в лёгком весе Джастин Гэтжи не сумеет составить реальной конкуренции обладателю полноценного титула Хабибу Нурмагомедову, и поделился мыслями о победе Гэтжи над Тони Фергюсоном.
«Гэтжи — молодец. Джастин работал вторым номером как надо. Удивлён, что Тони выдержал столько ударов. Думал, он упадёт еще в начале. Но Фергюсон дрался до конца. Мне кажется, судья рано остановил бой. Надо было дать его завершить. И удивительно, что Тони ни разу не перевёл бой в партер. Видно было, что в стойке у него не получается. Нужно было переводить. Если бы он это сделал, то Гэтжи мог бы и устать. Но Тони действовал по какому-то своему, непонятному плану.
Бой Хабиба и Тони уже никогда не состоится? Не факт. В любом случае, бой между Хабибом и Тони интересен публике. Что касается Гэтжи, думаю, ни он, ни Фергюсон — не проблема для Хабиба. Хабиб любому из них сможет навязать борьбу», — приводит слова Эмеева Sport24.
- 10 мая 2020
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