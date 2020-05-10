Видео: Олейник победил экс-чемпиона UFC Вердума

В ночь с 9 на 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его предварительном карде встретились два ветерана смешанных единоборств, тяжеловесы Алексей Олейник и экс-чемпион UFC Фабрисиу Вердум.

Схватка получилась очень близкой. В первых двух раундах россиянин выглядел предпочтительнее, финальный раунд остался за бразильцем. Как бы то ни было, судьи раздельным решением отдали победу Олейнику.

Фрагменты этого противостояния можно посмотреть здесь.

Этот успех стал вторым для Олейника в 2020 году. В январе, в андеркарде боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне, он болевым приёмом победил американца Мориса Грина. После успеха в бою с Вердумом Алексей заявил, что планирует выступать ещё 7-10 лет.