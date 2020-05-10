Стерлинг вызвал Яна на поединок

Боец UFC Альджамейн Стерлинг вызвал на бой Петра Яна в желании оспорить вакантный титул в легчайшем весе.

«Дэна Уайт, у тебя есть два монстра, готовые устроить шоу за вакантный титул в легчайшем весе. Пётр Ян, знаю, ты хочешь этого так же, как и я. В любом случае, я готов», — написал Стерлинг на своей странице в «Твиттере».

Ян положительно отреагировал на предложение Стерлинга и согласился на бой. Президент UFC Дэна Уайт заявил, что Пётр Ян в любом случае будет участником титульного боя, но при этом не уточнил, кто будет его соперником.

Пояс UFC в легчайшем весе станет вакантным, после того как от него официально откажется его обладатель Генри Сехудо. После турнира UFC 249 последний объявил о завершении карьеры.