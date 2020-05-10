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Вартанян: Гэтжи вообще не опасен для Хабиба

Вартанян: Гэтжи вообще не опасен для Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион лиги ACB Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от победы Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном на турнире UFC 249, а также выразил сомнение, что новый временный чемпион UFC сможет составить серьёзную конкуренцию Хабибу Нурмагомедову.

«Исход боя Гэтжи с Фергюсоном неожиданный. Думал, Джастин просядет функционально, но он победил за счёт чёткого плана, спокойствия и воли к победе.

Гэтжи вообще не опасен для Хабиба, у него очень слабое кардио. Джастин всю карьеру работал в стойке и никогда не боролся. Хабиб просто-напросто затаскает его, и он просядет. Шансы на победу есть у любого бойца, но у Гэтжи они слишком малы», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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