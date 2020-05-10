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Гэтжи: Конор? Нет, мне нужен Хабиб. США против Дагестана

Гэтжи: Конор? Нет, мне нужен Хабиб. США против Дагестана
Бокс/ММА / UFC 0

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи заявил, что на данном этапе карьеры откажется от встречи с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором, даже если это будет выгодно с финансовой точки зрения. По словам американца, в первую очередь его интересует схватка с обладателем полноценного титула в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Конор? Нет. Хочу встретиться лицом к лицу с самым большим вызовом в жизни. Мне нужен Хабиб Нурмагомедов. США против Дагестана. А потом поеду в Ирландию и сделаю то, что должен сделать», — сказал Гэтжи на пресс-конференции после турнира UFC 249.

Напомним, ранним утром 10 мая по московскому времени Джастин Гэтжи техническим нокаутом победил Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона лиги.

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