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Украинский телеканал заявил, что показ боёв россиянина Олейника запрещён правительством

Украинский телеканал заявил, что показ боёв россиянина Олейника запрещён правительством
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба телеканала Setanta Sports подтвердила информацию, что показы поединков российского бойца Алексея Олейника на Украине запрещены правительством страны.

«Правительство Украины запретило транслировать бои с участием Алексея Олейника», — сообщили в пресс-службе Setanta Sports порталу Sport24.

42-летний Олейник — уроженец Харькова и долгое время выступал под украинским флагом. В 2014 году получил российское гражданство, а с 2015-го внесён в список людей, «создающих угрозу национальной безопасности Украины». Ему запрещен въезд на территорию Украины.

Напомним, это не первый скандал со спортсменами из Украины, спровоцированный руководством страны. Не так давно стало известно, что в базу сайта «Миротворец» внесены чемпионы мира по боксу Василий Ломаченко и Александр Усик.

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