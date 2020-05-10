Лучшие моменты поединков Петтис — Серроне, Нганну — Розенстрайк и Сехудо — Крус. Видео

В ночь с 9 на 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В рамках основного карда турнира американский боец смешанного стиля Энтони Петтис провёл матч-реванш с Дональдом Серроне. Их первый бой, который состоялся в 2013 году, завершился победой Петтиса нокаутом в первом раунде.



Ответный бой продлился все три раунда. Судьи единогласным решением отдали победу Петтису. Для Серроне это поражение стало четвёртым подряд.

Фрагменты этого противостояния можно посмотреть здесь.

Также в рамках основного карда состоялся бой в тяжёлой весовой категории между 32-летним суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком и 33-летним французом Фрэнсисом Нганну. Бой был завершён спустя менее 20 секунд с начала поединка после точного попадания от Нганну, отправившего в нокаут Розенстрайка.

Фрагменты этого противостояния можно посмотреть здесь.

В соглавном бою турнира американский боец смешанного стиля Доминик Крус уступил нокаутом 33-летнему соотечественнику Генри Сехудо.



Первый раунд поединка был равным. Во втором раунде лучше казался Сехудо, однако в середине раунда после столкновения головами бой был приостановлен из-за рассечения на его лице. Получив рассечение Хенри полетел вперёд и нанёс несколько точных ударов в голову Крусу, находящемуся на канвасе, после чего бой и был остановлен, а победа была отдана Сехудо. После остановки боя Крус пытался протестовать, так как в момент остановки боя он уже мог встать на ноги и продолжить поединок.

Фрагменты этого противостояния можно посмотреть здесь.