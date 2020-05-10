Сехудо предложил провести мини-турнир с участием Яна за пояс UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Хенри Сехудо поделился мнением о претендентах на титул. 9 мая на турнире UFC 249 Сехудо нанёс поражение Доминику Крузу и защитил пояс. Но после этого он объявил о завершении карьеры.
«На месте UFC я бы устроил турнир за пояс, в котором бы приняли участие четыре человека. Например, Пётр Ян, Алджамейн Стерлинг, Кори Сэндхаген и, может, быть, Алду, я не знаю. Или Марлон. Пусть UFC решает. Думают, что этим ребятам надо поубивать друг друга в борьбе за пояс.
Пусть они там все недовольны, даже Пётр Ян. Но он сам там никого не побил. Пусть победит Стерлинга или Сэндхагена, а затем уже получает бой за титул. Нельзя давать титульный бой после победы над Фейбером», — приводит слова Сехудо пресс-служба UFC.
Хенри Сехудо, имеющий рекорд 16-2 в MMA, объявил о завершении карьеры, одержав шестую победу подряд. Он объяснил это решение тем, что провёл великолепную спортивную карьеру и решил посвятить себя семье.
- 10 мая 2020
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