Джон Джонс не верит, что Сехудо завершит карьеру

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс считает, что Генри Сехудо не собирается завершать карьеру.



«Кому-то нужен новый контракт. Он никуда не уходит», — написал в своём «твиттере» Джон Джонс.



Напомним, Генри Сехудо, имеющий рекорд 16-2 в MMA, объявил о завершении карьеры, одержав шестую победу подряд. Он объяснил это решение тем, что провёл великолепную спортивную карьеру и решил посвятить себя семье.



На турнире UFC 249 Сехудо нанёс поражение Крусу нокаутом во втором раунде поединка, несмотря на полученное рассечение после столкновения головами с Домиником. После нескольких ударов в голову находящемуся на канвасе Крусу судьи остановили бой и отдали победу Сехудо. Доминик пытался опротестовать это решение, так как в момент остановки боя он уже мог встать на ноги и продолжить поединок.