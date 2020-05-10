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Джон Джонс не верит, что Сехудо завершит карьеру

Джон Джонс не верит, что Сехудо завершит карьеру
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс считает, что Генри Сехудо не собирается завершать карьеру.

«Кому-то нужен новый контракт. Он никуда не уходит», — написал в своём «твиттере» Джон Джонс.

Напомним, Генри Сехудо, имеющий рекорд 16-2 в MMA, объявил о завершении карьеры, одержав шестую победу подряд. Он объяснил это решение тем, что провёл великолепную спортивную карьеру и решил посвятить себя семье.

На турнире UFC 249 Сехудо нанёс поражение Крусу нокаутом во втором раунде поединка, несмотря на полученное рассечение после столкновения головами с Домиником. После нескольких ударов в голову находящемуся на канвасе Крусу судьи остановили бой и отдали победу Сехудо. Доминик пытался опротестовать это решение, так как в момент остановки боя он уже мог встать на ноги и продолжить поединок.

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