Магомедшарипов — Сехудо: про вызов я не забыл, так что давай зарубимся

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов предложил Генри Сехудо провести поединок.
«Про вызов я не забыл, так что давай зарубимся. Удачи в новой жизни, чемп», — написал в своём «инстаграме» Забит Магомедшарипов, прикрепив к записи два видеоролика с интервью с Генри Сехудо. В первом он выражает надежду на бой с Забитом Магомедшариповым, во втором объявляет о завершении карьеры.
Напомним, Генри Сехудо, имеющий рекорд 16-2 в MMA, объявил о завершении карьеры, одержав шестую победу подряд. Он объяснил это решение тем, что провёл великолепную спортивную карьеру и решил посвятить себя семье.
На турнире UFC 249 Сехудо нанёс поражение Крусу нокаутом во втором раунде поединка, несмотря на полученное рассечение после столкновения головами с Домиником. После нескольких ударов в голову находящемуся на канвасе Крусу судьи остановили бой и отдали победу Сехудо. Доминик пытался опротестовать это решение, так как в момент остановки боя он уже мог встать на ноги и продолжить поединок.
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