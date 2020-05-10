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Магомедшарипов — Сехудо: про вызов я не забыл, так что давай зарубимся

Магомедшарипов — Сехудо: про вызов я не забыл, так что давай зарубимся
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов предложил Генри Сехудо провести поединок.

«Про вызов я не забыл, так что давай зарубимся. Удачи в новой жизни, чемп», — написал в своём «инстаграме» Забит Магомедшарипов, прикрепив к записи два видеоролика с интервью с Генри Сехудо. В первом он выражает надежду на бой с Забитом Магомедшариповым, во втором объявляет о завершении карьеры.

Напомним, Генри Сехудо, имеющий рекорд 16-2 в MMA, объявил о завершении карьеры, одержав шестую победу подряд. Он объяснил это решение тем, что провёл великолепную спортивную карьеру и решил посвятить себя семье.

На турнире UFC 249 Сехудо нанёс поражение Крусу нокаутом во втором раунде поединка, несмотря на полученное рассечение после столкновения головами с Домиником. После нескольких ударов в голову находящемуся на канвасе Крусу судьи остановили бой и отдали победу Сехудо. Доминик пытался опротестовать это решение, так как в момент остановки боя он уже мог встать на ноги и продолжить поединок.

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