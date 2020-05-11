Камил Гаджиев – о UFC 249: есть мысль повторить подобное в России

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказал мнение о прошедшем турнире UFC 249.

«Дэйна Уайт сделал ровно столько, сколько можно сделать в нынешней ситуации, и сделал это блестяще. Конечно, есть мысль повторить подобное в России. Более того, когда эпидемиологическая ситуация не была такой тяжёлой, мы думали о том, чтобы провести у нас турнир без зрителей. В начале апреля ситуация резко ухудшилась, и сейчас не то что турниры проводить, люди просто перестали из дома выходить. Уайт использовал местность, где эпидемия не свирепствует. UFC приняли множество профилактических мер, и у них всё получилось. Главное, чтобы по итогам турнира не было заболевших. А мы надеемся, что к концу мая ситуация нормализуется и к июню-июлю мы сможем проводить полноценные турниры. Если нет, то обязательно сделаем нечто подобное тому, что вы увидели сегодня утром по телевизору», — приводят слова Гаджиева «Известия».