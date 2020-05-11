Крус обратился к фанатам после поражения от Сехудо на UFC 249
34-летний американский боец смешанного стиля Доминик Крус опубликовал первый пост после поражения нокаутом от соотечественника Хенри Сехудо на турнире UFC 249.
«Спасибо за огромную любовь и поддержку! Прошлой ночью всё пошло не так, как я задумал. Но вы никогда не увидите, чтобы я ушёл! Спасибо, ребята», — написал Крус в «Инстаграме».
Во втором раунде Сехудо нанёс несколько точных ударов в голову Крусу, находящемуся на канвасе, после чего бой и был остановлен, а победа была отдана Хенри. После остановки боя Крус пытался протестовать, так как в момент остановки боя он уже мог встать на ноги и продолжить поединок.
Таким образом, Доминик Крус (22-2) потерпел второе поражение кряду, а Хенри Сехудо (15-2) одержал шестую победу подряд.
Хенри Сехудо объявил об уходе из UFC после победы над Домиником Крусом на UFC 249
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