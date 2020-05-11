Украинская модель с 13-м размером груди решила стать боксёршей. Фото

Украинка Мила Кузнецова, принимавшая участие в конкурсе Miss Universe Plus Size—2019, объявила о решении заняться спортом. Кузнецова, у которой грудь 13-го размера, намерена попробовать себя в профессиональном боксе.
Если у вас не отображается фото, посмотреть, как выглядит Кузнецова, можно в её «инстаграме».
«Ещё до начала пандемии коронавируса я посетила в Киеве музей Кличко. Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и даже немного поработала c грушей. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в боксе. После этого полетела в отпуск. Когда вернулась, началась пандемия. Планы пришлось немного подкорректировать.
Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдёт, буду оформлять в Национальной лиге профессионального бокса Украины боксёрскую лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге. Партнёры организуют трансляцию поединка. У меня 550 тыс. подписчиков в «Инстаграме», уверена, что им будет интересно увидеть меня в ринге. Есть идеи сделать из этого настоящее шоу», — приводит её слова «Чемпион-Украина».
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