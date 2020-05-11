Хабиб Нурмагомедов показал, как его отец выглядел в молодости. Фото

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в «сториз» своего «инстаграма» старую фотографию, на которой можно посмотреть, как в молодости выглядел его отец Абдулманап Нурмагомедов. На снимке Нурмагомедов-старший находится слева, справа — дядя спортсмена Нурик Нурмагомедов.
«Отец и дядя», — подписал Хабиб фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
57-летний Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса.
Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедова-старшего госпитализировали с пневмонией в одну из больниц Махачкалы, после чего перевезли в Москву.
Также посмотрите видео, как Олег Тактаров пожелал здоровья Абдулманапу Нурмагомедову.
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