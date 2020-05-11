Тактаров назвал причины поражения Фергюсона от Гэтжи

Ветеран MMA Олег Тактаров объяснил, почему, по его мнению, Тони Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи в поединке за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, который состоялся в ночь с 9 на 10 мая мск.
«Гэтжи сегодня был собран, молодец. Фергюсон не нашёл к нему подхода и сам по себе был ещё не готов. Такое бывает после определённого возраста, человек ломается, ломается метаболизм, психика, что-то случается. Если раньше он мог выдать победную серию, то в этот раз она закончилась, возможно, из-за его возраста.
Этот стиль боя, когда ты пластичный, неординарный, работает тогда, когда чуйка на высочайшем уровне, а с каждым годом она будет снижаться. Люди, которые умеют бороться в партере, могут выступать долго. Например, Олейник и Вердум сегодня выступали почти на равных, обоим по 40 лет, но есть партер. Стойка — это такая штука, что скорость с возрастом уходит, чуйка уходит ещё быстрее, и случается такое, что мы сегодня увидели», — цитирует Тактарова ТАСС.
Также посмотрите видеообзор боя Фергюсон — Гэтжи.
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