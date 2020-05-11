Шлеменко: не расстроен, что боя Нурмагомедов — Фергюсон не будет

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал поражение Тони Фергюсона от Джастина Гэтжи на турнире UFC 249. Предполагается, что Гэтжи, выигравший поединок, в скором времени сразится с Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
«Не удивлён такому исходу. Я на сто процентов был уверен, что бой закончится досрочно. Вопрос был в том, кто его закончит.
Фергюсон дважды согнал вес, плюс он готовился на совершенно противоположного бойца – Хабиба. Мне кажется, что Фергюсон просто рискнул и не смог реализоваться. Мне было видно, что у него были проблемы чисто тактического плана, но не скажу, что он испытывал проблемы с физикой.
Я не расстроен, что не будет боя Фергюсона и Хабиба. Зато мы увидим поединок Нурмагомедова с Гэтжи», — цитирует Шлеменко «Р-Спорт».
Также посмотрите видео из больницы, которое опубликовал Фергюсон.
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