Тони Фергюсона могут прооперировать после перелома орбитальной кости

Американский боец MMA Тони Фергюсон, который во время боя с соотечественником Джастином Гэтжи получил перелом орбитальной кости, может быть прооперирован. Об этом сообщили в команде спортсмена.
«Тони может быть прооперирован», — приводит слова представителя команды Фергюсона ТАСС.
Ранее сообщалось, что Фергюсон после боя с Гэтжи на UFC 249 был госпитализирован. Тони пропустил множество тяжелейших ударов. В ходе поединка у него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом. Сообщается, что Гэтжи за бой нанёс 143 удара по Фергюсону, из которых 100 попали в голову.
Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года. Так прервалась его серия из 12 побед. Кроме того он потерял возможность в следующем бою подраться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Также посмотрите видео, которое Фергюсон снял в больнице.
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