«Маразм и дебилизм». Боец MMA Олейник высмеял приказ не транслировать его бой на Украине

Российский боец MMA Алексей Олейник прокомментировал то, что на Украине вновь не стали транслировать его бой. Напомним, Олейник, родившийся в Харькове, раздельным решением судей победил Фабрисиу Вердума на UFC 249.

«Я не разрываю своих отношений с Украиной, я не говорю, что я не с Украины, что я там не родился. Кому они сделали хуже — мне, стране или болельщикам — кажется, что тут ответ очевиден.

Эмоционально я могу говорить, но смысла не вижу. Маразм крепчает у ребят, пусть он крепчает дальше. Они идут в определённом направлении, и это направление очень даже не человеческое и неправильное, направленное не на свободу мысли и на свободу чего бы то ни было.

Спорт всегда был вне политики. К сожалению, в последние годы многие начинают использовать всякие «евровидения», соревнования и прочее как инструменты для того, чтобы кому-то сделать больно, кого-то оскорбить.

Продвинутое общество говорит: «Вы должны быть толерантны ко всем, независимо от цвета кожи, вероисповедания, мнений, пола, возраста и так далее». Это с одной стороны. А с другой, только что-то не то, что им нравится, — они запрещают. Даже нормальные вещи. Это дебилизм», — приводит слова Олейника Sport24.

В конце декабря 2015 года Олейнику закрыли въезд на Украину. Вместе с ним под санкциями оказался и принявший незадолго до запрета российское гражданство американский боксёр Рой Джонс-младший. Алексей Олейник также получил российский паспорт после специального обращения.

Также посмотрите видеообзор боя Олейника.