Тактаров: к Гэтжи Хабибу будет проще готовиться, чем к Фергюсону

Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал поражение Тони Фергюсона от Джастина Гэтжи на турнире UFC 249. Предполагается, что Гэтжи, выигравший поединок, в скором времени сразится с Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

«Думаю, что к Гэтжи ему будет психологически легче готовиться, потому что с Тони был какой-то психологический стопор. Бывает иногда, что человек даже не настолько силён, что мы сегодня и увидели, но у тебя какой-то стопор, и всё. Просто на психологическом уровне это чувствуется.

Не знаю, как Гэтжи ведёт себя в партере, какая у него будет борьба. Уши у него, конечно, все переломаны, но это не показатель. Прогнозы делать действительно пока сложно, я не видел, как он борется. Тем более как он борется с сильными соперниками», — цитирует Тактарова ТАСС.

Также посмотрите видеообзор боя Фергюсон — Гэтжи.