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Более 1,5 млн москвичей посмотрели турнир UFC 249

Более 1,5 млн москвичей посмотрели турнир UFC 249
Бокс/ММА / UFC 0

Вице-президент промоушена по смешанным единоборствам UFC по России, глава UFC Russia Андрей Громковский рассказал, что турнир UFC 249, состоявшийся 9 мая в Джексонвилле, посмотрело более 1,5 миллиона зрителей в Москве.

Доля телесмотрения соревнования на канале «Рен ТВ» с целевой аудиторией от 25 до 54 лет составила 13% при среднем показателе в 5,6%.

«Самое важное, что у миллионов зрителей, посмотревших UFC 249 в прошедшее воскресенье, также будет возможность увидеть новые турниры UFC 14 и 17 мая в эфире „Рен“, — приводит слова Андрея Громковского РБК.

Напомним, в главном событии UFC 249 Джастин Гэтжи победил нокаутом Тони Фергюсона и стал обладателем временного пояса чемпиона организации в лёгком весе.

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