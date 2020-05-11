Более 1,5 млн москвичей посмотрели турнир UFC 249
Вице-президент промоушена по смешанным единоборствам UFC по России, глава UFC Russia Андрей Громковский рассказал, что турнир UFC 249, состоявшийся 9 мая в Джексонвилле, посмотрело более 1,5 миллиона зрителей в Москве.
Доля телесмотрения соревнования на канале «Рен ТВ» с целевой аудиторией от 25 до 54 лет составила 13% при среднем показателе в 5,6%.
«Самое важное, что у миллионов зрителей, посмотревших UFC 249 в прошедшее воскресенье, также будет возможность увидеть новые турниры UFC 14 и 17 мая в эфире „Рен“, — приводит слова Андрея Громковского РБК.
Напомним, в главном событии UFC 249 Джастин Гэтжи победил нокаутом Тони Фергюсона и стал обладателем временного пояса чемпиона организации в лёгком весе.
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