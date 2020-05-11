«Моя страна — Украина, и вы меня отсюда не выгоните». Усик ответил критикам

Украинский боец Александр Усик ответил на критику о его участии в документальном фильме о вере и церкви, размещённом на YouTube-канале «Корсунская пустынь». Напомним, ранее Усик оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец», который собирает информацию о «врагах Украины» в среде медиаперсон и других граждан.



«Я долго шёл к тому, чтобы завоёвывать титулы для страны. Для своей страны. Да, я это делаю для себя, но я привожу их в страну, и страну за счёт этого знают. Мы привозим титулы, флаг поднимается, и долгое время это происходит. Вы же разделяете страну на верующих или неверующих. Вы говорите, во что мне верить, но я – самостоятельная единица, и если я выразил своё мнение, это не означает, что оно неправильное. Просто есть ещё одно какое-то мнение, и, чтобы понять, правильное оно или нет, нужно два мнения услышать. Вы оскорбляете и осуждаете меня за кино. В кино показано, как бог изменил мою жизнь и жизнь его участников. Я могу сниматься там, где мне угодно. Мы же демократическая страна. Не вырывайте из контекста, не оскорбляйте. Не угрожайте. Про снайперш, про стариков, которые отстреливают животных. Вы вспомнили Кадырова, Путина. Нужно вспомнить Трампа, Бенджамина Баттона, всех, чтобы у вас подписчиков больше появилось.



Вы за счёт того, как мы живём, существуете. Выдёргиваете из контекста, берёте наши видео, и вы получаете больше подписчиков, больше просмотров. Давайте делать правильно. Платите роялти от этого. Моя страна — Украина. Я здесь живу, я здесь родился и вырос. Если бы я хотел уехать — сделал бы это давно. И вы меня отсюда не выгоните», — сказал Александр Усик в прямом эфире в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».