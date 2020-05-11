Нурмагомедов спросил у подписчиков, когда ему подраться с Гэтжи

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов спросил у подписчиков, когда ему лучше всего будет провести защиту своего титула против Джастина Гэтжи.
«У меня вопрос, как вы думаете, когда было бы идеально подраться с Гэтжи? В каком месяце?» — сказал Хабиб Нурмагомедов в своих «сториз».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, ранним утром 10 мая по московскому времени Джастин Гэтжи техническим нокаутом победил Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона лиги.
Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года. Таким образом, прервалась его серия из 12 побед. Кроме того он потерял возможность в следующем бою подраться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, турнир UFC 249 должна была возглавить схватка Фергюсона с Хабибом, но из-за пандемии коронавируса Нурмагомедов не смог покинуть Россию и его заменил Джастин Гэтжи.
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