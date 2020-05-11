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Келвин Гастелум был дисквалифицирован USADA из-за положительного теста на марихуану

Келвин Гастелум был дисквалифицирован USADA из-за положительного теста на марихуану
Бокс/ММА / UFC 0

Боец МАА, бывший претендент на временный титул UFC в среднем весе Келвин Гастелум был дисквалифицирован USADA из-за положительного теста на марихуану, сообщает ESPN. Это уже второй случай, когда тест Гастелума на марихуану дал положительный результат. Каннабиоиды внесены в список запрещённых препаратов в UFC.

Гастелум сдал положительный тест после поединка с Дарреном Тиллом на турнире UFC 244. Дисквалификация Гастелума стартовала 3 ноября, однако официально об этом сообщили только сегодня, 11 мая. Срок дисквалификации составлял девять месяцев, но был сокращён до четырёх месяцев, поскольку спортсмен признал свою вину. Таким образом, дисквалификцаия бойца закончилась 3 марта 2020 года.

Напомним, на взвешивании перед боем с Тиллом Гастелума заподозрили в жульничестве. Когда американец встал на весы, он поднял руки, показывая, что не опирается на полотенце. При этом он незаметно облокотился рукой на своего тренера, стоявшего позади.

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