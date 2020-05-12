Макгрегор высмеял фото Нурмагомедова в джакузи и удалил пост через некоторое время

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высмеял в «Твиттере» фото действующего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, на котором российский боец лежит в одной ванне с несколькими мужчинами.

«Да, обнять ноги. Обнять ноги и купаться в крошечных ваннах с группами мужчин, касаясь их ног», — прокомментировал фото Конор.

«Что, чёрт возьми, здесь происходит? Как эта страна может осуждать или наказывать гомосексуалистов, но при этом закрывать своих жен и детей и заниматься исключительно этим видом деятельности. Только мужчины. Это довольно странно, сэр», — добавил Конор.

Спустя 30 минут пост был удалён, а в «твиттере» Конора появился загадочный пост со словами: «Увидимся в июле».

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке, состоявшемся в октябре 2018 года. 31-летний Конор неоднократно заявлял, что желает провести реванш, но Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса. Россиянин должен провести следующий бой против Джастина Гэтжи, победившего нокаутом на турнире UFC 249 Тони Фергюсона и завоевавшего пояс временного чемпиона организации в лёгком весе.



Конор Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в январе этого года. Тогда он досрочно победил Дональда Серроне.

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