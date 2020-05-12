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Макгрегор — Джастину Гэтжи: я собираюсь убить тебя

Макгрегор — Джастину Гэтжи: я собираюсь убить тебя
Макгрегор — Джастину Гэтжи: я собираюсь убить тебя
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор в «Твиттере» обратился к временному чемпиону UFC Джастину Гэтжи.

«Джастин, человек, который обнимает ноги, не представляет вообще никакой опасности. Я собираюсь тебя убить. А из твоих зубов я сделаю чёртово ожерелье. Ты что-то говоришь об отце? Да ты покойник! Никогда больше не говори, что представляешь США. Ни один американец не позволит, чтобы его представлял член террористической группировки. Ты слепой дурачок, и я доведу свою работу до конца», — написал Макгрегор.

Напомним, Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).

В пятом раунде Фергюсон пропустил множество тяжёлых ударов, и рефери Хёрб Дин принял решение об остановке боя.

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