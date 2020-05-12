Макгрегор — Джастину Гэтжи: я собираюсь убить тебя

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор в «Твиттере» обратился к временному чемпиону UFC Джастину Гэтжи.
«Джастин, человек, который обнимает ноги, не представляет вообще никакой опасности. Я собираюсь тебя убить. А из твоих зубов я сделаю чёртово ожерелье. Ты что-то говоришь об отце? Да ты покойник! Никогда больше не говори, что представляешь США. Ни один американец не позволит, чтобы его представлял член террористической группировки. Ты слепой дурачок, и я доведу свою работу до конца», — написал Макгрегор.
Напомним, Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).
В пятом раунде Фергюсон пропустил множество тяжёлых ударов, и рефери Хёрб Дин принял решение об остановке боя.
- 12 мая 2020
-
10:04
-
10:04
-
09:38
-
09:29
-
09:00
-
08:52
-
05:57
-
04:04
-
03:41
-
00:55
- 11 мая 2020
-
23:08
-
22:58
-
21:42
-
19:32
-
19:26
-
18:57
-
17:42
-
16:24
-
14:40
-
14:15
-
12:31
-
12:00
-
11:17
-
10:19
-
09:41
-
09:00
-
08:50
-
07:20
-
06:33
-
05:57
-
00:06
- 10 мая 2020
-
23:31
-
22:31
-
21:48
-
20:55